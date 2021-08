Şok İddia: "Can Yaman ile Diletta Leotta Ayrıldı Mı?"

Reklam birlikteliği ve ihanet gibi iddiaları en ufak umursamadan aşk hayatını doruklarına kadar yaşamayı seçen Can Yaman Diletta Leotta ikilisi için öyle bir flaş iddia ortaya atıldı ki görenler şok oldu. Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?

Can Yaman’ın evlilik teklifi ederek ailesi ile tanıştırmış olduğu Diletta Leotta ile ayrılık haberleri öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün 30 yaşına giren İtalyan güzel spikerin doğum gününde pastası başında tek başına poz vermesi akıllarda Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı sorularının gündeme gelmesine neden olmuş, büyük iddiaları peşinde getirmiştir. Diletta Leotta ve Can Yaman ilişkisi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte, Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı, beraber mi hakkında merak edilen tüm detaylar…