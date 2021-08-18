Şok İddia: "Can Yaman ile Diletta Leotta Ayrıldı Mı?"
Yakışıklı oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı? Sorusu son zamanların magazin gündeminde düşmeyen sorulardan bir tanesi oluyor. Yakışıklılığı ve başarısı ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Can Yaman, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir yandan da özel hayatı ile dikkatleri çeken isimlerden bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz aylarda aradığı asıl aşkı İtalya’dan spor spikeri olan Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Reklam birlikteliği ve ihanet gibi iddiaları en ufak umursamadan aşk hayatını doruklarına kadar yaşamayı seçen Can Yaman Diletta Leotta ikilisi için öyle bir flaş iddia ortaya atıldı ki görenler şok oldu. Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı?
Can Yaman’ın evlilik teklifi ederek ailesi ile tanıştırmış olduğu Diletta Leotta ile ayrılık haberleri öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün 30 yaşına giren İtalyan güzel spikerin doğum gününde pastası başında tek başına poz vermesi akıllarda Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı sorularının gündeme gelmesine neden olmuş, büyük iddiaları peşinde getirmiştir. Diletta Leotta ve Can Yaman ilişkisi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte, Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı, beraber mi hakkında merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.