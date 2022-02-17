- 17 Şub 2022 - 11:44 G: 17 Şub 2022 - 11:45

Gülben Ergen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gülben Ergen Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir? Gülben Ergen Ne Zaman Boşandı, Kaç Çocuğu Var?

Gülben Ergen kimdir, nasıl ünlü oldu, aslen nereli ve kaç yaşındadır, ne zaman boşandı, kaç çocuğu var? Sizler için Gülben Ergen hakkında merak edilen tüm detayları bir araya aldık. İşte, Gülben Ergen hakkında merak edilen tüm detaylar…

Gülben Ergen kimdir, nasıl ünlü oldu son zamanların en merak edilen konularından bir tanesi oldu. Her çıkardığı şarkısı ile oldukça popüler bir halde olan Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’un Kadıköy Erenköy sınırlarında dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı ve eski model olarak çalışmalarına ara veren Gülben Ergen bir süre de sunucu ve oyuncu olarak hayatımızda yer almıştır. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Gülben Ergen neden ekranlardan uzak kaldı en merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Peki, Gülben Ergen kimdir, nasıl ünlü oldu, aslen nereli ve kaç yaşındadır, ne zaman boşandı, kaç çocuğu var? Sizler için Gülben Ergen hakkında merak edilen tüm detayları bir araya aldık. İşte, Gülben Ergen hakkında merak edilen tüm detaylar…

Lise eğitimi biter bitmez mankenlik kariyeri için ilk adımları atan Ergen, 1988 tarihinde başrollerinde Bülent Ersoy’un yer aldığı Biz Ayrılamayız isimli film ile ilk defa kamera karşısına geçerek sağlamıştır. 1988 tarihinde Kartal Tibet tarafında yönetimi yapılan Deniz Yıldızı isimli filmde Kenan Kalav ile beraber başrollerde yer almıştır. Hemen ardından oyunculuk kariyer hayatına devam etme kararı alan Gülben Ergen, Cüneyt Arkın ile beraber Av filminde ardından da Eşref Kolçak ile beraber Kanun Savaşçıları isimli filmlerde yer almıştır. Kendisinden beş tane büyük abisi olan Ergen, kendinden bir yaş büyük olan abisini trafik kazası sonucu kaybetmiştir.

Kariyer hayatının basamaklarını hızla tırmanmaya devam eden Gülben Ergen kısa sürede iyi yerlere gelmeyi başarmış, birçok dizi ve filmde yer almıştır. Peki, bu kadar başarısı ile adından bir hayli söz ettiren Gülben Ergen kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte, Gülben Ergen hakkında merak edilenler…

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17 Şub 2022 - 11:44 - Biyografi

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