- 03 Ara 2021 - 17:38 G: 03 Ara 2021 - 18:00

Masumlar Apartmanı Dizisi Milyonları Ayağa Kaldırdı! Twitter, Instagram O Anlara Kilitlendi! RTÜK’ten Hamle Gelecek Mi?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi artık resmen çığırından çıktı! Seyirciler gelen fragmanı izleyince adeta deliye döndü! O yaşananları bir türlü kaldıramadı ve olanlar oldu! Çok sevilerek izlenen diziden gelen o fragman ise sinirlerin gerilmesine neden oldu. Peki, neler oldu?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, ilk sezonun final bölümünde İnci’nin ölümüyle ekranlardaki macerasına kısa bir ara vermişti. Sevilerek izlenen dizinin yeni sezon bölümleri ise geçtiğimiz hafta ekranlara gelemeye başlamıştı. Her şeyin iyice karıştığı dizide umut ışıkları ise Gülben ve Esat’ın evlenme kararı almasıyla yanmıştı. Peki, şimdi neler oldu?

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03 Ara 2021 - 17:38 Ankara- Dizi Haberleri

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