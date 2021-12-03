Masumlar Apartmanı Dizisi Milyonları Ayağa Kaldırdı! Twitter, Instagram O Anlara Kilitlendi! RTÜK’ten Hamle Gelecek Mi?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi artık resmen çığırından çıktı! Seyirciler gelen fragmanı izleyince adeta deliye döndü! O yaşananları bir türlü kaldıramadı ve olanlar oldu! Çok sevilerek izlenen diziden gelen o fragman ise sinirlerin gerilmesine neden oldu. Peki, neler oldu?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, ilk sezonun final bölümünde İnci’nin ölümüyle ekranlardaki macerasına kısa bir ara vermişti. Sevilerek izlenen dizinin yeni sezon bölümleri ise geçtiğimiz hafta ekranlara gelemeye başlamıştı. Her şeyin iyice karıştığı dizide umut ışıkları ise Gülben ve Esat’ın evlenme kararı almasıyla yanmıştı. Peki, şimdi neler oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
03 Ara 2021 - 17:38 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.