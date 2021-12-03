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03 Ara 2021 - 17:38

Masumlar Apartmanı Dizisi Milyonları Ayağa Kaldırdı! Twitter, Instagram O Anlara Kilitlendi! RTÜK’ten Hamle Gelecek Mi?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi artık resmen çığırından çıktı! Seyirciler gelen fragmanı izleyince adeta deliye döndü! O yaşananları bir türlü kaldıramadı ve olanlar oldu! Çok sevilerek izlenen diziden gelen o fragman ise sinirlerin gerilmesine neden oldu. Peki, neler oldu?