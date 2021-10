İngilizce’de sevgiliye hitap etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Bunların başında gelen darling, my love, liebling kelimelerinin anlamları genellikle bilinirken; İngilizce’de çok sık kullanan five oh five manasına gelen 505’in ne demek olduğu genellikle bilinmiyor. Bir hikayesi olan 505, şimdilerde İngilizce’ye düşkün olan aşıkları bir hayli meraklandırıyor. Peki, 505 ne demek? Sevgiliye İngilizce'de neden five oh five (505) denir? İşte 505 hikayesi...