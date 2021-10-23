- 23 Eki 2021 - 11:08 G: 23 Eki 2021 - 11:12

505 Ne Demek? Sevgiliye İngilizce'de Neden Five Oh Five (505) Denir? İşte 505 Hikayesi...

İngilizce’de sevgiliye hitap etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Bunların başında gelen darling, my love, liebling kelimelerinin anlamları genellikle bilinirken bir başka tabir ise 505. Sizde bunun anlamını merak ediyorsanız işte size detaylar...

İngilizce’de sevgiliye hitap etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Bunların başında gelen darling, my love, liebling kelimelerinin anlamları genellikle bilinirken; İngilizce’de çok sık kullanan five oh five manasına gelen 505’in ne demek olduğu genellikle bilinmiyor. Bir hikayesi olan 505, şimdilerde İngilizce’ye düşkün olan aşıkları bir hayli meraklandırıyor. Peki, 505 ne demek? Sevgiliye İngilizce'de neden five oh five (505) denir? İşte 505 hikayesi...

23 Eki 2021 - 11:08 - Yaşam

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