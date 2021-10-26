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26 Eki 2021 - 15:25

Masterchef Burcu’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı! Ajda Pekkan Şimdi Buna Ne Diyecek?

Tv8 ekranlarından adını tüm dünyaya duyuran Masterchef Burcu’dan şok bir üstsüz paylaşım geldi. Bluzunun altın hiçbir şey giymeyen Masterchef Burcu, sosyal medyanın karışmasına neden oldu. Bir dönemler yakın olduğu Ajda Pekkan’ın ise bu duruma ne diyeceği büyük merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…