26 Eki 2021 - 15:25 Güncelleme: 26 Eki 2021 - 18:21
Masterchef Burcu’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı! Ajda Pekkan Şimdi Buna Ne Diyecek?
Tv8 ekranlarından adını tüm dünyaya duyuran Masterchef Burcu’dan şok bir üstsüz paylaşım geldi. Bluzunun altın hiçbir şey giymeyen Masterchef Burcu, sosyal medyanın karışmasına neden oldu. Bir dönemler yakın olduğu Ajda Pekkan’ın ise bu duruma ne diyeceği büyük merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada yer alan Masterchef Burcu, her paylaşımıyla sosyal medyayı da sallıyor! Kısa bir süre önce paylaşım yapan Masterchef Burcu, akılları başlardan aldı! İşte Masterchef Burcu’dan gelen o şok paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.