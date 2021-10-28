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28 Eki 2021 - 13:57

Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Görüntülendi! Sosyal Medyada Ortaya Çıktı, Yayıldıkça Yayıldı! Mehmet Şef Diskalifiye Kararını Verebilir…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in kilit isimlerinden birisi dudak dudağa görüntülendi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü öyle bir yayıldı ki, milyonlar şok oldu! Mehmet Şefin yarışmacıyı acilen diskalifiye etmesi için ise binlerce yorum arka arkaya geldi. Peki, hangi yarışmacı kiminle dudak dudağa görüntülendi?