Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Görüntülendi! Sosyal Medyada Ortaya Çıktı, Yayıldıkça Yayıldı! Mehmet Şef Diskalifiye Kararını Verebilir…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in kilit isimlerinden birisi dudak dudağa görüntülendi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü öyle bir yayıldı ki, milyonlar şok oldu! Mehmet Şefin yarışmacıyı acilen diskalifiye etmesi için ise binlerce yorum arka arkaya geldi. Peki, hangi yarışmacı kiminle dudak dudağa görüntülendi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada Hasan’ın ve Emre’nin sevgilisi olduğu biliniyor. Eren ve Araz’ın ise yeni evli oldukları yarışmada tekrarlanıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Eren ailesiyle uzun uzun vakit geçirmişti. Kızını aylar sonra ilk kez gören Eren ise duygu dolu anlar yaşamıştı. Şimdi ise Masterchef’in erkek yarışmacılarından birisi dudak dudağa pozlarıyla şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.