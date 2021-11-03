- 03 Kas 2021 - 18:31 G: 03 Kas 2021 - 18:34

Masumlar Apartmanı Gülben Delirmenin Eşiğine Geldi, Soluğu Psikiyatri Merkezinde Aldı! Gülben'in Son Durumu Ne Olacak?

Masumlar Apartmanı Gülben delirmenin eşiğine geldi, tüm dizi severler büyük şok yaşadı. Soluğu psikiyatri kliniğinde alan Gülben’in son durumu ne olacak? İşte, merak edilenler…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2 Kasım akşamı sevenleri ile yeniden bir araya geldi. Her hafta Salı akşamı yeni bölümleri ile 20:00 itibari ile dizi severlerin yanında yer alan Masumlar Apartmanı her bölümde ekranlara gelen sahneleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu güne kadar yayınlanan her bölümünde adeta reyting rekortmeni olmayı başaran başarılı yapım Masumlar Apartmanı bu hafta yayınlanan bölümde adeta dizi severleri ekran başına kilitledi. Yeniden zirvede yerini almayı başaran Masumlar Apartmanı Gülben delirmenin eşiğine geldi, tüm dizi severler büyük şok yaşadı. Soluğu psikiyatri kliniğinde alan Gülben’in son durumu ne olacak? İşte, merak edilenler…

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03 Kas 2021 - 18:31 - Dizi Haberleri

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