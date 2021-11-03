Masumlar Apartmanı Gülben Delirmenin Eşiğine Geldi, Soluğu Psikiyatri Merkezinde Aldı! Gülben'in Son Durumu Ne Olacak?
Masumlar Apartmanı Gülben delirmenin eşiğine geldi, tüm dizi severler büyük şok yaşadı. Soluğu psikiyatri kliniğinde alan Gülben’in son durumu ne olacak? İşte, merak edilenler…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2 Kasım akşamı sevenleri ile yeniden bir araya geldi. Her hafta Salı akşamı yeni bölümleri ile 20:00 itibari ile dizi severlerin yanında yer alan Masumlar Apartmanı her bölümde ekranlara gelen sahneleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu güne kadar yayınlanan her bölümünde adeta reyting rekortmeni olmayı başaran başarılı yapım Masumlar Apartmanı bu hafta yayınlanan bölümde adeta dizi severleri ekran başına kilitledi. Yeniden zirvede yerini almayı başaran Masumlar Apartmanı Gülben delirmenin eşiğine geldi, tüm dizi severler büyük şok yaşadı. Soluğu psikiyatri kliniğinde alan Gülben’in son durumu ne olacak? İşte, merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
03 Kas 2021 - 18:31 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.