Botanik Parkı Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Botanik Park Hüseyingazi İsmini Nasıl Neden Almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı, yığınla insanı misafiri etmektedir. İnanılmaz doğal bir güzelliğe sahip olan Botanik Park, Ankara’nın gözde mekânlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok toplu taşıma aracıyla olduğu gibi, taksi ve şahsi aracınız ile de bu şahane yere seyahat edebilirsiniz. Atatürk Bahçesi, Kavacık Subayevleri, Fatih caddesi üzerinde bulunan bu değerli park, Keçiören’e insan yığılmasını sağlayacak bir güzelliğe sahiptir. Peki, Botanik Parkı Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Botanik Park Hüseyingazi ismini nasıl neden almıştır? İşte tüm detaylar…

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