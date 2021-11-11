Botanik Parkı Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Botanik Park Hüseyingazi İsmini Nasıl Neden Almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…
Peki, Botanik Parkı Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Botanik Park Hüseyingazi ismini nasıl neden almıştır? İşte tüm detaylar…
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı, yığınla insanı misafiri etmektedir. İnanılmaz doğal bir güzelliğe sahip olan Botanik Park, Ankara’nın gözde mekânlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok toplu taşıma aracıyla olduğu gibi, taksi ve şahsi aracınız ile de bu şahane yere seyahat edebilirsiniz. Atatürk Bahçesi, Kavacık Subayevleri, Fatih caddesi üzerinde bulunan bu değerli park, Keçiören’e insan yığılmasını sağlayacak bir güzelliğe sahiptir. Peki, Botanik Parkı Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Botanik Park Hüseyingazi ismini nasıl neden almıştır? İşte tüm detaylar…
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11 Kas 2021 - 00:12 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.