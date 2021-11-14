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14 Kas 2021 - 12:55

O Ses Türkiye’de Murat Boz Çileden Çıktı! Yarışmacıya Öyle Şeyler Dedi Ki, Seyirci Dondu Kaldı! “Sen Bizim Aklımızı…” Acun Medya Şok İçinde!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yarışmacının halleri karşısında ise Murat Boz çileden çıktı ve öyle şeyler dedi ki, seyirci dondu kaldı. Acun Medya’nın şok içerisinde kaldığı bu olayda ise Murat Boz seyirciye “Sen bizim aklımızla mı oynuyorsun?” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?