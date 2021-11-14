O Ses Türkiye’de Murat Boz Çileden Çıktı! Yarışmacıya Öyle Şeyler Dedi Ki, Seyirci Dondu Kaldı! “Sen Bizim Aklımızı…” Acun Medya Şok İçinde!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yarışmacının halleri karşısında ise Murat Boz çileden çıktı ve öyle şeyler dedi ki, seyirci dondu kaldı. Acun Medya’nın şok içerisinde kaldığı bu olayda ise Murat Boz seyirciye “Sen bizim aklımızla mı oynuyorsun?” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının yakın zamanda final yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı ise konu hakkında bir açıklama yapmamıştı. Murat Boz’un yarışmadan çekileceği de söylentiler arasında yerini almıştı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Murat Boz çileden çıktı. İşte o merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.