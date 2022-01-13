Mahkum Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor Merak Uyandırdı! Mahkum İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Mahkum Dizisi Çekim Yerleri
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olmaya aday olan Mahkum dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmaya başlayacak olan Mahkum dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olmaya aday olan Mahkum dizisi, yeni sezona giriş yapmak için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile buluşmaya başlayacak olan Mahkum dizisinin tanıtım fragmanları bir hayli ses getirdi. Fragmanda yer alan çekim mekanları ile de televizyon izleyicisinin bir hayli dikkatini çeken Mahkum dizisi, şimdiden pek çok soruyu ortaya çıkardı! Peki, Mahkum dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Mahkum İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Mahkum dizisi çekim yerleri…
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13 Oca 2022 - 23:40 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.