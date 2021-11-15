- 15 Kas 2021 - 14:16 G: 15 Kas 2021 - 14:19

Masterchef Burcu Önal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İbrahim Önal İle Yaşları Dikkat Çekti…

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan ve yarışmada çıkardığı tartışmalar ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran Burcu Önal ile ilgili detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan ve yarışmada çıkardığı tartışmalar ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran Burcu Önal, bu hafta bir kez daha eleme potasındaydı. Eleme potasında verdiği mücadele ile adından sıkça söz ettiren Burcu Önal’ın özel hayatı ile ilgili detaylar da bir hayli merak edilmeye başlandı. Öte yandan Burcu Önal’ın eşi İbrahim Önal ile arasındaki yaş farkı, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, MasterChef yarışmacısı Burcu Önal kimdir, kaç yaşında? MasterChef yarışmacısı Burcu Önal aslen nereli, evli mi, eşi kim? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Burcu Önal, elendi mi? İşte, detaylar…


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15 Kas 2021 - 14:16 - Masterchef Türkiye 2021

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