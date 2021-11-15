- 15 Kas 2021 - 14:27 G: 15 Kas 2021 - 14:29

Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel; rekor üzerine rekor kırıyor! Son olarak öyle bir şeye imzasını attı ki; birçok kişi “Kıskançlıktan kuduracak bu kez Kerem Bürsin” yorumlarına neden oldu. Magazin dünyasında ve sosyal medyada 8.9 şiddetinde depreme neden olan Hande Erçel, birçok meslektaşını da kıskandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle ününe ün katan Hande Erçel, dizi sayesinde 25 milyonu aşan takipçiye ulaşmıştı. Dizinin ilk sezonunda partneri olan Kerem Bürsin’le sık sık adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel “Sadece arkadaşız” yorumunda bulunarak; tüm iddiaları yalanlamıştı. Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezon finalinde ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin baş başa Maldivler’e gitmişlerdi. İkili dönüşte ise el ele görüntülenmiş ve sevgili olduklarını kanıtlamışlardı. Peki, şimdi neler oluyor?

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15 Kas 2021 - 14:27 Ankara- Yaşam

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