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15 Kas 2021 - 14:27

Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Kerem Bürsin Bu Sefer “Kıskançlıktan Kuduracak” Resmen 8.9 Şiddetinde Deprem…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel; rekor üzerine rekor kırıyor! Son olarak öyle bir şeye imzasını attı ki; birçok kişi “Kıskançlıktan kuduracak bu kez Kerem Bürsin” yorumlarına neden oldu. Magazin dünyasında ve sosyal medyada 8.9 şiddetinde depreme neden olan Hande Erçel, birçok meslektaşını da kıskandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…