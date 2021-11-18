- 18 Kas 2021 - 20:08

18 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankara’nın her gün farklı bir bölgesinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları bugün de yapılıyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, yönünü EDAŞ’a dönüyor. Peki, 18 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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18 Kas 2021 - 20:08 - Yaşam

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