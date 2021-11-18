18 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 18 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın her gün farklı bir bölgesinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları bugün de yapılıyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, yönünü EDAŞ’a dönüyor. Peki, 18 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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