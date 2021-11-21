- 21 Kas 2021 - 08:45 G: 21 Kas 2021 - 09:13

Arka Sokaklar Bitiyor! Mesut Komiser Öyle Bir Şey Yaşadı ki... Herkes Final Zannediyor! Gerçek Ne? Dizi Bitecek mi?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Arka Sokaklar’da Mesut resmen hapı yuttu! Şevket Çoruh’un son sahnesi yürekleri dağladı, akıllarda ise soru işareti oluştu. Geçtiğimiz günlerde diziye veda eden Alp Korkmaz, arkasında anılarını bırakmıştı. Şimdi ise Şevket Çoruh’un sonunun Komiser Ali gibi olacağı düşünülmeye başlandı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Heyecan ve aksiyon dolu bir bölümü daha geride bırakan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ise resmen yayınlandı. Fragmanda ise Şevket Çoruh’un son sahnesi yürekleri dağladı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Kas 2021 - 08:45 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bitti, İlyas Reis Yeni Projesini Duyurdu! EDHO’nun Üzerini Karaladı, Bir Daha Ekranlara Gelmeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bitti, İlyas Reis Yeni Projesini Duyurdu! EDHO’nun Üzerini Karaladı, Bir Daha Ekranlara Gelmeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Kardeş Payı Sezai Ortaya Çıktı! Oyunculuğu Bıraktı, Sanayide İşe Başladı! Görenler Hayret İçerisinde Kalıyor, Dişlerine Kadar Her Şey Aynı… mask
Kardeş Payı Sezai Ortaya Çıktı! Oyunculuğu Bıraktı, Sanayide İşe Başladı! Görenler Hayret İçerisinde Kalıyor, Dişlerine Kadar Her Şey Aynı…
Kurtlar Vadisi'ni Özleyenlere Müjde: Yalnız Kurt Geliyor mask
Kurtlar Vadisi'ni Özleyenlere Müjde: Yalnız Kurt Geliyor
O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye Final Açıklaması Ve Hadise Yanıtı mask
O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye Final Açıklaması Ve Hadise Yanıtı
Benim Hayatım 4. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Hayatım 4. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 20 Kasım 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 20 Kasım 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
O Ses Türkiye 20 Kasım 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 8. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
O Ses Türkiye 20 Kasım 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 8. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 23. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 23. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 20 Kasım 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 20 Kasım 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Bitiyor! Mesut Komiser Öyle Bir Şey Yaşadı ki... Herkes Final Zannediyor! Gerçek Ne? Dizi Bitecek mi? mask
Arka Sokaklar Bitiyor! Mesut Komiser Öyle Bir Şey Yaşadı ki... Herkes Final Zannediyor! Gerçek Ne? Dizi Bitecek mi?
20 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! El Kızı Mı, O Ses Türkiye Mi, Kardeşlerim Mi Reyting Birincisi! mask
20 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! El Kızı Mı, O Ses Türkiye Mi, Kardeşlerim Mi Reyting Birincisi!
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 21 Kasım 2021 Pazar TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 21 Kasım 2021 Pazar TV Yayın Akışında Ne Var?
Estonya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Estonya’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları… mask
Estonya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Estonya’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları…
Finlandiya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Finlandiya’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları… mask
Finlandiya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Finlandiya’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları…
Fransa Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Fransa’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları… mask
Fransa Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Fransa’da Ekmek, Et, Yakıt, Ev ve Araba Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status