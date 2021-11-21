Arka Sokaklar Bitiyor! Mesut Komiser Öyle Bir Şey Yaşadı ki... Herkes Final Zannediyor! Gerçek Ne? Dizi Bitecek mi?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Arka Sokaklar’da Mesut resmen hapı yuttu! Şevket Çoruh’un son sahnesi yürekleri dağladı, akıllarda ise soru işareti oluştu. Geçtiğimiz günlerde diziye veda eden Alp Korkmaz, arkasında anılarını bırakmıştı. Şimdi ise Şevket Çoruh’un sonunun Komiser Ali gibi olacağı düşünülmeye başlandı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Heyecan ve aksiyon dolu bir bölümü daha geride bırakan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ise resmen yayınlandı. Fragmanda ise Şevket Çoruh’un son sahnesi yürekleri dağladı. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.