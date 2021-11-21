Arka Sokaklar Bitiyor! Mesut Komiser Öyle Bir Şey Yaşadı ki... Herkes Final Zannediyor! Gerçek Ne? Dizi Bitecek mi?

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Heyecan ve aksiyon dolu bir bölümü daha geride bırakan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı ise resmen yayınlandı. Fragmanda ise Şevket Çoruh’un son sahnesi yürekleri dağladı. Peki, neler oluyor?

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