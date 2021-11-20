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20 Kas 2021 - 17:54

Kardeşlerim Dizisinde Kadir’den Sonra Akif’te Ayrılıyor! Yeni Projesi Resmen Ortaya Çıktı, Milyonlar Hem Yıkıldı, Hem Göbek Attı! Dizi Final Mi Yapıyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde yer alan Kadir’in diziden ayrıldığı resmen ortaya çıkmıştı. Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılmasının ardından Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan’ın diziden ayrıldığı resmen ortaya çıktı! Yeni projesi duyurulan Celil Nalçakan, milyonları şoke etti. Kardeşlerim dizisinde hem ağlatan hem de göbek attıran bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, dizi final mi yapıyor?