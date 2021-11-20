Kardeşlerim Dizisinde Kadir’den Sonra Akif’te Ayrılıyor! Yeni Projesi Resmen Ortaya Çıktı, Milyonlar Hem Yıkıldı, Hem Göbek Attı! Dizi Final Mi Yapıyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde yer alan Kadir’in diziden ayrıldığı resmen ortaya çıkmıştı. Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılmasının ardından Akif karakterine hayat veren Celil Nalçakan’ın diziden ayrıldığı resmen ortaya çıktı! Yeni projesi duyurulan Celil Nalçakan, milyonları şoke etti. Kardeşlerim dizisinde hem ağlatan hem de göbek attıran bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, dizi final mi yapıyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde her şeyi başlatan Akif’in vedası milyonlara göbek attırdı. Kadir’den sonra diziye veda edeceği açıklanan Akif ise görenleri şoke etti. Birçok kişinin aynı anda Kardeşlerim dizisine veda etmesi ise final iddialarının artmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.