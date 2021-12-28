Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik İle Ablasını Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Benzerlik Olmaz Dedirten Abla Kardeş Meğer...
Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik’in ablası ile benzerliği gören herkes büyük bir şok yaşadı. Öyle bir isim çıktı ki meğerse kendisi de kardeşi gibi ünlüymüş, Yüsra Geyik'in ablası kim? İşte, Yüsra Geyik’in ablası hakkında merak edilen bütün detaylar…
Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan ve yıllarca Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik’in ablasını görenler şaşırdı. Ünlü oyuncunun ablası da televizyon sektöründe çalışıyor. Oyuncuyu ve ablasını yan yana görenler ise aralarındaki benzerliğe inanamadı. Peki, Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik’in ablası ile benzerliği gören herkes büyük bir şok yaşadı. Öyle bir isim çıktı ki meğerse kendisi de kardeşi gibi ünlüymüş, Yüsra Geyik'in ablası kim? İşte, Yüsra Geyik’in ablası hakkında merak edilen bütün detaylar…
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28 Ara 2021 - 13:27 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.