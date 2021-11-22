İkinci El Araçlara Büyük Zam: Bir Haftada Tam 100 Bin TL Zam Geldi, Görenler Gözlerine İnanamadı! Çip Krizi Araç Fiyatları İçin Büyük Bir Bahane Oldu...

Her geçen gün artan araç fiyatları, vatandaşın yüzünü düşürüyor. Artık keyfi bir şeyden ziyade ihtiyaç haline gelen araç, her gün artan fiyatları ile ne yazık ki gündemden düşmüyor. Sıfır araba fiyatları üzerine bir de vergiler eklenince alınamaz hale gelmişken, gözünü ikinci el araçlara çeviren vatandaş oradan da umduğunu bulamıyor! Senenin son aylarına yaklaşmışken, küresel çip krizinin en derinleştiği noktada, vatandaşın yüzü yeniden asıldı!

Bu durumun üzerine kurlarda yaşan artış da eklenince, ikinci el fiyatları bir hayli arttı. Geçtiğimiz haftadan bugüne değin ikinci el araçlarda %10 oranında bir fiyat artışı yaşandı. 24 saat içerisinde 45 bin civarında aracın fiyatlarındaki değişiklikler dikkat çekti! Peki, ikinci el fiyatlarında yapılan zam ne oranda? Çip krizi nedir ve araç fiyatlarına nasıl bir etki etti? İşte tüm detaylar…

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