Demet Özdemir Rekor Üzerine Rekor Kırdı, Hande Erçel’e Resti Çekti! Güzelliğiyle Dünya Markası Oluğunu Kanıtladı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir rekor üzerine rekor kırdı! Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’e resti çektiği konuşulan Demet Özdemir, bir dünya markası olduğunu resmen kanıtladı! Ortalığı karıştıran bir paylaşımda bulunan Demet Özdemir, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle çok sevilen Demet Özdemir, komedi dizisi dışında dram dizilerinde de rol alacağını göstermişti. Başarılı bir yapımla adını yeniden duyuran Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.