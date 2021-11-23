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23 Kas 2021 - 16:56

Demet Özdemir Rekor Üzerine Rekor Kırdı, Hande Erçel’e Resti Çekti! Güzelliğiyle Dünya Markası Oluğunu Kanıtladı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir rekor üzerine rekor kırdı! Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’e resti çektiği konuşulan Demet Özdemir, bir dünya markası olduğunu resmen kanıtladı! Ortalığı karıştıran bir paylaşımda bulunan Demet Özdemir, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?