Burak Özçivit’le Evlendiğini Sanan Masterchef Burcu Önal Bakın Kiminle Evli! Masterchef Burcu'nun Dudak Dudağa Pozları Eşini Ele Verdi
Burcu Önal’ın eşini konuk edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, herkesi şaşırtmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının seyircisi ise, bunun üzerine Burcu Önal’ı yakın markajına aldı. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve şimdilerde adım adım şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışını daha da heyecanlandırdı. Heyecanlı yarışı ve iddialı yarışmacıları ile sürekli gündemlerdeki yerini koruyan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu kez seyircisine yaptığı bir sürpriz ile konuşulmaya başladı. İddialı yarışmacılarından biri olan Burcu Önal’ın eşini konuk edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, herkesi şaşırtmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının seyircisi ise, bunun üzerine Burcu Önal’ı yakın markajına aldı. Peki, MasterChef Burcu Önal, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Burcu Önal, evli mi, kiminle evli, eşi kim? MasterChef Burcu Önal’ın eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 18:59 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.