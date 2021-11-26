Burak Özçivit’le Evlendiğini Sanan Masterchef Burcu Önal Bakın Kiminle Evli! Masterchef Burcu'nun Dudak Dudağa Pozları Eşini Ele Verdi   

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve şimdilerde adım adım şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışını daha da heyecanlandırdı. Heyecanlı yarışı ve iddialı yarışmacıları ile sürekli gündemlerdeki yerini koruyan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu kez seyircisine yaptığı bir sürpriz ile konuşulmaya başladı. İddialı yarışmacılarından biri olan Burcu Önal’ın eşini konuk edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, herkesi şaşırtmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının seyircisi ise, bunun üzerine Burcu Önal’ı yakın markajına aldı. Peki, MasterChef Burcu Önal, kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Burcu Önal, evli mi, kiminle evli, eşi kim? MasterChef Burcu Önal’ın eşi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…



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