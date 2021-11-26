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26 Kas 2021 - 14:41

Meryem Uzerli Yırtmacını Kasığına Kadar Açtı! Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Acil İtfaiye Lazım, Yanıyorum” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Meryem Uzerli, ortalığı yakıp yıktı! Kasığına kadar açmış olduğu derin yırtmacıyla akılları yerinden çıkaran Meryem Uzerli’ye ise “Acil itfaiye lazım! Yanıyorum” yorumlarında bulundular. Ateşli emojileri arka arkaya alan Meryem Uzerli, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…