- 26 Kas 2021 - 14:41 G: 26 Kas 2021 - 14:51

Meryem Uzerli Yırtmacını Kasığına Kadar Açtı! Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Acil İtfaiye Lazım, Yanıyorum” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Meryem Uzerli, ortalığı yakıp yıktı! Kasığına kadar açmış olduğu derin yırtmacıyla akılları yerinden çıkaran Meryem Uzerli’ye ise “Acil itfaiye lazım! Yanıyorum” yorumlarında bulundular. Ateşli emojileri arka arkaya alan Meryem Uzerli, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu, uzun bir süredir ise Berlin’de sevgilisiyle yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda minik kızını kucağına alan başarılı isim, doğum kilolarından hızla kurtulmuş ve yeniden işinin başına dönmüştü. Sevilerek takip edilen sosyal medya hesabından yapmış olduğu kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla ise alev alev yaktı! İşte Meryem Uzerli’den gelen aşırı cesurca pozlar…

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26 Kas 2021 - 14:41 Ankara- Yaşam

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