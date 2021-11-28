Ankara Halk Ekmek Fiyatları 2021 Ne Kadar! Başkentte Halk Ekmek Kaç Lira? Ankara'da Halk Ekmeğe Zam Geldi Mi?
Bir süredir Türkiye’de yaşanılan ekonomik krizinin somut göstergeleri kendilerini göstermeye başladı. Her geçen gün daha zamlı hale gelen temel gıdanın ardından zam sırası ekmeğe de geldi. Ankara’da başkentlilere hizmet veren halk ekmek ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir Türkiye’de yaşanılan ekonomik krizinin somut göstergeleri kendilerini göstermeye başladı. Her geçen gün daha zamlı hale gelen temel gıdanın ardından zam sırası ekmeğe de geldi. Ankara’da başkentlilere hizmet veren halk ekmeğin ise, bu zamdan etkilenip etkilenmediği merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin fiyatı ile ilgili soruların cevapları ile vatandaşın kafasını netleştirdi. Peki, Ankara halk ekmek fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte halk ekmek kaç lira? Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi?
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28 Kas 2021 - 00:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.