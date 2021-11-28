Bir süredir Türkiye’de yaşanılan ekonomik krizinin somut göstergeleri kendilerini göstermeye başladı. Her geçen gün daha zamlı hale gelen temel gıdanın ardından zam sırası ekmeğe de geldi. Ankara’da başkentlilere hizmet veren halk ekmeğin ise, bu zamdan etkilenip etkilenmediği merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin fiyatı ile ilgili soruların cevapları ile vatandaşın kafasını netleştirdi. Peki, Ankara halk ekmek fiyatları 2021 ne kadar? Başkentte halk ekmek kaç lira? Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi?

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