Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti Boşanıyor! Aldatma Olayı Gün Yüzüne Çıktı! Kadir Doğulu’dan Şok Hamle… İlk Açıklama Resmen Geldi!

Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada çalkalanmaya başladı. Serra Arıtürk’ün bir sevgili yaptığı ise resmen göründü. Elinde bir gülle resim çekilen başarılı oyuncuya tepki üzerine tepki aldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Neslihan Atagül, sessiz kaldı ama Kadir Doğulu…

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