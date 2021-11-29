Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti Boşanıyor! Aldatma Olayı Gün Yüzüne Çıktı! Kadir Doğulu’dan Şok Hamle… İlk Açıklama Resmen Geldi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti iddialara göre resmen boşanıyor! Aldatma olayını gün yüzüne çıkaran Onur Akay, şok sözlerde bulundu! Aşkın Tarifi isimli dizide tanıştığı Serra Arıtürk’le aşk yaşadığı konuşulan Kadir Doğulu, ağızların açık kalmasına neden oldu.
Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada çalkalanmaya başladı. Serra Arıtürk’ün bir sevgili yaptığı ise resmen göründü. Elinde bir gülle resim çekilen başarılı oyuncuya tepki üzerine tepki aldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Neslihan Atagül, sessiz kaldı ama Kadir Doğulu…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.