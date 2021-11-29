- 29 Kas 2021 - 20:57

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti Boşanıyor! Aldatma Olayı Gün Yüzüne Çıktı! Kadir Doğulu’dan Şok Hamle… İlk Açıklama Resmen Geldi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti iddialara göre resmen boşanıyor! Aldatma olayını gün yüzüne çıkaran Onur Akay, şok sözlerde bulundu! Aşkın Tarifi isimli dizide tanıştığı Serra Arıtürk’le aşk yaşadığı konuşulan Kadir Doğulu, ağızların açık kalmasına neden oldu.

Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyada çalkalanmaya başladı. Serra Arıtürk’ün bir sevgili yaptığı ise resmen göründü. Elinde bir gülle resim çekilen başarılı oyuncuya tepki üzerine tepki aldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Neslihan Atagül, sessiz kaldı ama Kadir Doğulu…

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29 Kas 2021 - 20:57 Ankara- Yaşam

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