- 05 Ara 2021 - 15:58 G: 05 Ara 2021 - 14:57

Müge Anlı’da Stüdyo Ayağa Kalktı, Ekip Müdahalede Bulundu! Sadece İki Kişi, Müge Anlı’yı Canından Bezdirdi! Meğer Her Şey…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olayların ardı arkası kesilmiyor. Yeliz Kiviz'i bulmayı başaran Müge Anlı iki sevgiliyi canlı yayında bir araya getirince ortalık çok kötü karıştı. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birlikte ikamet eden 4 çocuk sahibi Yeliz Kiviz'e 8 gündür ulaşılamıyor, hiçbir şekilde haber alınamıyordu. Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştiren Yadigar Kepçe, paralarını alarak evden kaçtığını iddia ettiği sevgilisinin bulunmasını talep etmişti.

Müge Anlı ve ekibince bulunan Yeliz Kiviz, Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştirdi ve yaşadıklarını birer birer anlattı. Stüdyoda sinirlerine bir türlü hakim olamayan 4 çocuk sahibi kadın, sevgilisinden kurtulmak istediğini ve tam 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü, hem de Yadigar Bey'in; kendisine ait olan paraları aldığını ifade etti. 8 gün sonra bulunan Kiviz, Müge Anlı sayesinde kanatlarının açıldığını anlattı ve devamında ortaya çıkanlar herkesi şoktan şoka soktu! Neler olmuş neler...

Detaylar diğer sayfada!

05 Ara 2021 - 15:58 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Kendisini Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Metruk Bir Binada, Tüyler Ürperten Bir Şekilde Bulundu! mask
Müge Anlı Kendisini Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Metruk Bir Binada, Tüyler Ürperten Bir Şekilde Bulundu!
Müge Anlı 2 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Aralık 2021 Perşembe ATV Youtube İzle! mask
Müge Anlı 2 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 2 Aralık 2021 Perşembe ATV Youtube İzle!
Müge Anlı’ya Terlik Şoku! Stüdyo Ayağa Kalktı, Canlı Yayında Saldırdı! Seyircide Müge’de Ne Yapacağını Bilemedi! mask
Müge Anlı’ya Terlik Şoku! Stüdyo Ayağa Kalktı, Canlı Yayında Saldırdı! Seyircide Müge’de Ne Yapacağını Bilemedi!
Müge Anlı 1 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 1 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 1 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Solladı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok! mask
Fulya ile Umudun Olsun; Müge Anlı'yı da Esra Erol'u da Solladı! Öyle Bir Olay Yaşandı ki, Milyonlar Dondu Kaldı! Ortalık Karışacak... Böyle Olay Yok!
Müge Anlı 30 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 30 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 29 Kasım 2021 ATV Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Kasım 2021 Pazartesi Youtube Kesintisiz İzle! mask
Müge Anlı 29 Kasım 2021 ATV Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Kasım 2021 Pazartesi Youtube Kesintisiz İzle!
Müge Anlı “Müslüme” Olayından Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Dedikleri Alkış Topladı! “Senden Beş Tane Olsa…” mask
Müge Anlı “Müslüme” Olayından Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Dedikleri Alkış Topladı! “Senden Beş Tane Olsa…”
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Acı Haber! Programdan Resmen Ayrıldı, Müge Anlı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer… mask
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Acı Haber! Programdan Resmen Ayrıldı, Müge Anlı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…
Müge Anlı’nın Hayatında Birisi Mi Var? Romantik Paylaşımı Akılları Karıştırdı! Kimisi İhtimal Bile Vermedi, Kimisi Mutluluğunu İstedi… mask
Müge Anlı’nın Hayatında Birisi Mi Var? Romantik Paylaşımı Akılları Karıştırdı! Kimisi İhtimal Bile Vermedi, Kimisi Mutluluğunu İstedi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun” mask
Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun”
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor?
Hande Erçel'den Önce Karın, Sonra... Nefesleri Kesti, Minicik Şortuyla Ateşleri Yükseltti! "Biraz Edep Hande" mask
Hande Erçel'den Önce Karın, Sonra... Nefesleri Kesti, Minicik Şortuyla Ateşleri Yükseltti! "Biraz Edep Hande"
Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı, Götürdü! Deri Pantolonuyla… mask
Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı, Götürdü! Deri Pantolonuyla…
Seren Serengil’den Kahreden Acı Haber Geldi! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil’den Kahreden Acı Haber Geldi! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Neler Oluyor?
Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status