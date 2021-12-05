Müge Anlı’da Stüdyo Ayağa Kalktı, Ekip Müdahalede Bulundu! Sadece İki Kişi, Müge Anlı’yı Canından Bezdirdi! Meğer Her Şey…

Müge Anlı ve ekibince bulunan Yeliz Kiviz, Müge Anlı canlı yayınına katılım gerçekleştirdi ve yaşadıklarını birer birer anlattı. Stüdyoda sinirlerine bir türlü hakim olamayan 4 çocuk sahibi kadın, sevgilisinden kurtulmak istediğini ve tam 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü, hem de Yadigar Bey'in; kendisine ait olan paraları aldığını ifade etti. 8 gün sonra bulunan Kiviz, Müge Anlı sayesinde kanatlarının açıldığını anlattı ve devamında ortaya çıkanlar herkesi şoktan şoka soktu! Neler olmuş neler...

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