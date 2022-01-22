Rihanna'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rihanna Kimdir, Hamile Mi?

Dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından biri olan Rihanna, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinliğin ardından ilginç bir iddia ile karşı karşıya kaldı. Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan eden ülkesi Barbados'ta ‘Ulusal Kahraman’ unvanı almak için resmi bir törene katılan Rihanna’nın hamile olduğu iddiaları kısa sürede sosyal medyayı etkisi altına aldı. Konuyla ilgili gelişmeler büyük bir merak ile takip edilirken; Rihanna’nın yaşı da bu hamilelik iddialarının ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Rihanna hamile mi? Rihanna kaç yaşında? İşte, detaylar…



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