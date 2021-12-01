Masterchef Eleme Adayları Ortaya Çıktı, Görenler Şoke Oldu! Herkes Kırmızı Takım Diyordu Ama Karar Verildi! Neler Oluyor?
Ekranlara en son haftanın ilk takım yarışı ile gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, haftanın ilk eleme adayları da belli oldu. Bu hafta Sergen kaptanlığındaki mavi takım ile Eren kaptanlığındaki kırmızı takımın yarıştığı MasterChef Türkiye ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranlara en son haftanın ilk takım yarışı ile gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, haftanın ilk eleme adayları da belli oldu. Bu hafta Sergen kaptanlığındaki mavi takım ile Eren kaptanlığındaki kırmızı takımın yarıştığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında eleme potasına giden isimler ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında eleme potasına giden isimler kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması son bölümünde kim kazandı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Ara 2021 - 21:02 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.