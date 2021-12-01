Masterchef Eleme Adayları Ortaya Çıktı, Görenler Şoke Oldu! Herkes Kırmızı Takım Diyordu Ama Karar Verildi! Neler Oluyor?

Ekranlara en son haftanın ilk takım yarışı ile gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında, haftanın ilk eleme adayları da belli oldu. Bu hafta Sergen kaptanlığındaki mavi takım ile Eren kaptanlığındaki kırmızı takımın yarıştığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında eleme potasına giden isimler ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında eleme potasına giden isimler kim oldu? MasterChef Türkiye 2021 yarışması son bölümünde kim kazandı? İşte, detaylar…



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