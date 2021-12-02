Hangi Burç En Çok Neye Üzülür? İşte Konu Bunlar Olunca Elleri Ayakları Boşalan Burçlar…
Her burcun insanı, diğer burcun insanına göre farklı özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Gezegenlerinin konumuna göre burçların özellik aldığını söyleyen astrologlar, bu durumu oldukça olağan karşılıyor. Sizde burçların nelere üzüleceğini merak ediyorsanız işte size detaylar..
Her burcun insanı, diğer burcun insanına göre farklı özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor. Gezegenlerinin konumuna göre burçların özellik aldığını söyleyen astrologlar, bu durumu oldukça olağan karşılıyor. Dolayısıyla da her burcu üzecek şey, aynı olmuyor. Bazı burçlar üzülmek ne bilmezken, bazı burçlar gördüğü her şey karşısında adeta yıkılıyor! Peki, hangi burç en çok neye üzülür? İşte konu bunlar olunca elleri ayakları boşalan burçlar…
Detaylar diğer sayfada!
02 Ara 2021 - 14:03 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.