Yargı’nın Ceylin’inden Bikinili Pozlar! En Özel Yerlerini Sevenlerine Açtı, Görenler Mest Oldu! Instagram Yandı, Tutuştu! Neler Oluyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’den kış ayında bikinili poz geldi! Soğuk havaları ısıtan Pınar Deniz, göğüs dekoltesi vererek özel bölgelerini de sevenlerini mest eden başarılı oyuncu, Instragram’ı yakıp yıktı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Arslan ve Ece Yüksel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin ekranlara gelen son bölümünde ise Ilgaz ve Ceylin birbirlerine olan aşklarını dile getirmişlerdi. Birbirlerine mesafe koymak zorunda kalan ikiliden gelen bu şok karar ise ağızları açık bırakmıştı. Birçok kişi ikilinin bir an önce bir araya gelmesini isterken; aralarına çıkan engeller ise aşılacak gibi değildi. Dizide gözü kara Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ise nefesleri kesen bikinili paylaşımını yaptı! İşte Pınar Deniz’den gelen o şok paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.