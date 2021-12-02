Yargı’nın Ceylin’inden Bikinili Pozlar! En Özel Yerlerini Sevenlerine Açtı, Görenler Mest Oldu! Instagram Yandı, Tutuştu! Neler Oluyor!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Arslan ve Ece Yüksel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin ekranlara gelen son bölümünde ise Ilgaz ve Ceylin birbirlerine olan aşklarını dile getirmişlerdi. Birbirlerine mesafe koymak zorunda kalan ikiliden gelen bu şok karar ise ağızları açık bırakmıştı. Birçok kişi ikilinin bir an önce bir araya gelmesini isterken; aralarına çıkan engeller ise aşılacak gibi değildi. Dizide gözü kara Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ise nefesleri kesen bikinili paylaşımını yaptı! İşte Pınar Deniz’den gelen o şok paylaşım…

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