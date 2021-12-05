Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümde ise eleme adaylarının son iki ismi de belli olmuştu. Bu sayede Mavi takımdan; Burcu, Tahsin, Hasan ve Araz eleme adayı olurken; Kırmızı takımdan ise Görkem ve Safanur eleme adayı olmuştu. Eleme adayı olan Hasan’dan ise skandal paylaşım geldi! Peki, neler oluyor?

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