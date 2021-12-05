Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten yarışmacı Hasan Biltekin iddialara göre Masterchef yarışmasından çekildiğini resmen duyurdu! Acun Medya’dan saniyeler içerisinde ambargo yiyen Hasan, paylaşımını saniyeler içerisinde kaldırdı ama binlerce kişi o paylaşımı gördü! Bu hamlenin üzerine birçok kişi “Kendi topuğuna sıktı” yorumlarını yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümde ise eleme adaylarının son iki ismi de belli olmuştu. Bu sayede Mavi takımdan; Burcu, Tahsin, Hasan ve Araz eleme adayı olurken; Kırmızı takımdan ise Görkem ve Safanur eleme adayı olmuştu. Eleme adayı olan Hasan’dan ise skandal paylaşım geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.