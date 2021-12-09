- 09 Ara 2021 - 23:24

Son Yaz Dizisinin Yağmur’undan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz’da Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan’dan fizik şov! Üzerine yapışan minicik elbisesiyle akılları başlardan alan başarılı oyuncu, çekiciliğini konuşturdu! Nefesleri kesen bir kıyafet giyen ve bunu sosyal medyada gösteren güzel isim, “Yok artık” dedirtti.

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Birce Akalay gibi isimlerle paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisinin bitimiyle birlikte yeni projelere bakmaya başlamıştı. Güzelliği ve tarzı hep çok konuşulan ve Yağmur karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, güzelliği adeta gündeme bomba gibi düştü. İşte Hafsanur Sancaktutan’dan gelen nefes kesici pozlar…

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09 Ara 2021 - 23:24 Ankara- Yaşam

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Son Yaz Dizisinin Yağmur’undan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! mask
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