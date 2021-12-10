- 10 Ara 2021 - 23:17

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Feride’nin Etekleri Tutuştu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan, her şeyi öğrendi. Yasak aşkı her şeyi ortaya çıkarırken; elindeki belgeler ise dengeleri değiştirdi. Feride’nin eteklerini tutuşturan Sema gerçeği, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir ilgi toplayan Camdaki Kız dizisinde Sema gerçeği Nalan’ı rahatsız etmişti. Annesinin dediğiyle yola çıkan ve babasını takipten eden Nalan, Sema İpekoğlu gerçeğiyle karşılaşmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Ara 2021 - 23:17 Ankara- Yaşam

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