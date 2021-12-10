Camdaki Kız Dizisinde Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yasak Aşkı Hayri Ağızları Açık Bıraktı! Feride’nin Etekleri Tutuştu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan, her şeyi öğrendi. Yasak aşkı her şeyi ortaya çıkarırken; elindeki belgeler ise dengeleri değiştirdi. Feride’nin eteklerini tutuşturan Sema gerçeği, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir ilgi toplayan Camdaki Kız dizisinde Sema gerçeği Nalan’ı rahatsız etmişti. Annesinin dediğiyle yola çıkan ve babasını takipten eden Nalan, Sema İpekoğlu gerçeğiyle karşılaşmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.