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10 Ara 2021 - 13:43

Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın başına öyle bir şey geldi ki, herkes “Hayatı durmuştur” yorumları yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin resmen harekete geçti ve yayından kaldırma işlemlerini başlattı. Milyonların ikiye ayrıldığı bu durum sevenlerine karalar bağlattı. Peki, neler oluyor?