10 Ara 2021 - 13:43 Güncelleme: 10 Ara 2021 - 13:53
Acun Ilıcalı İçin Hayat Durdu! Yayından Kaldırılması İçin RTÜK Başkanı Harekete Geçti! Milyonları İkiye Ayırdı, Karalar Bağlandı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın başına öyle bir şey geldi ki, herkes “Hayatı durmuştur” yorumları yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin resmen harekete geçti ve yayından kaldırma işlemlerini başlattı. Milyonların ikiye ayrıldığı bu durum sevenlerine karalar bağlattı. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Exxen’i açan ve birbirinden farklı dizi ve filmleri platformuna yerleştiren Acun Ilıcalı için RTÜK devreye girdi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.