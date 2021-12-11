Camdaki Kız Dizisinde Akıl Almaz Olay! Seyircinin Nutku Tutuldu, Nalan Her Şeyi Öğrendi! Yolun Sonu Gözüktü, Feride Çıldırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından olan Camdaki Kız dizisinde ipler giderek daha da gerilmeye başladı. Her bölümde nefes kesen sahneleri ile seyircisine soluksuz bir gece yaşatan Camdaki Kız dizisi, geçtiğimiz akşam çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Nalan’ın her adımda gerçeğe daha da yaklaştığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde, Feride bu kez ne yapacağını bilemedi! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…



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