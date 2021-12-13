Müge Anlı’da Aldatıldığını Öğrenmişti, Son Noktayı Koydu! İhaneti Daha Fazla Kaldıramadı ve İntihara…
Ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından seyircisine acı haber geldi. Geçtiğimiz hafta evden kaçan eşini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Serkan Kıyak ile ilgili acı haberin detayları haberimizde...
Ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından seyircisine acı haber geldi. Geçtiğimiz hafta evden kaçan eşini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Serkan Kıyak’ın başına gelenler herkesi bir hayli üzerken; programın seyircisini adeta şoke etti! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert Serkan Kıyak olayı ne? İşte, detaylar
Detaylar diğer sayfada!
13 Ara 2021 - 20:30 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.