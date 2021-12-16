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16 Ara 2021 - 19:46

Survivor Evrim Keklik Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Evrim Keklik Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Survivor All Star 2022 yarışına sayılı günler kala yarışmanın kadrosu belli oldu. Survivor All Star 2022 yarışında yer alacak olan Evrim Keklik ise, parkura çıkmak için hazırlıklara başladı. Sizde Evrim Keklik ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...