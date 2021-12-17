Survivor Sercan Yıldırım Kimdir, Evli Mi? Sercan Yıldırım Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunun açıklanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım, parkura çıkmak için kolları sıvadı. Destekçilerini ve Survivor tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran Sercan Yıldırım ile ilgili çok özel bilgiler haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunun açıklanmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım, parkura çıkmak için kolları sıvadı. Destekçilerini ve Survivor tutkunlarını şimdiden heyecanlandıran Sercan Yıldırım, yarışmanın tutkuları tarafından mercek altına da alındı. Öte yandan Sercan Yıldırım ile ilgili herkesi en çok şaşırtan ünlü ismin özel yaşamı oldu! Peki, Survivor All Star 2022'nin kadrosuna katılan Sercan Yıldırım kimdir, evli mi? Sercan Yıldırım mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Sercan Yıldırım instagram hesabı…
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17 Ara 2021 - 19:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.