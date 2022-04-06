Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berkan Karabulutile Yaşları Dikkat Çekti
Dört gözle beklenilen Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da geçtiğimiz günlerde seyirci ile paylaşıldı. O isimlerden biri olan ve parkurlarını unutulmazları arasına giren Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Survivor Türkiye isimli yarışma programının en sevilen formatı olan All Star, bu sene TV8 ekranlarındaki yerini alacağını duyurdu. Survivor Türkiye 2021 yarışmasının finalinin hemen ardından Acun Ilıcalı tarafından yarışmanın tutkunlarını verilen Survivor All Star 2022 yarışmasının müjdesi herkesi bir hayli heyecanlandırdı. Dört gözle beklenilen Survivor All Star 2022 yarışmasının efsane kadrosu da geçtiğimiz günlerde seyirci ile paylaşıldı. O isimlerden biri olan ve parkurlarını unutulmazları arasına giren Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın yaşı ise, herkesi şaşırtan bir detay oldu! Peki, Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
06 Nis 2022 - 00:20 - Biyografi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.