- 21 Ara 2021 - 14:02 G: 21 Ara 2021 - 14:14

Masterchef Dilara İncecik Belini Kanıtladı, Dantelli Kıyafetiyle… Sevgilisi Sergen “Açılma” Dedikçe Minileri Giydi! Alev Alev Yaktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, incecik belini kanıtladı. Dantelli iç çamaşırıyla akılları başlardan aldı götürdü. Sevgilisi olduğu iddia edilen Sergen’in Dilara Başaran’ı kıskandığı konuşulurken; sevgilisine sık sık “Bu kadar açılma” dediği de konuşulanlar arasına girdi. Minileri giyerek paylaşım yapan Dilara Başaran; alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son yediye kalan iki kadından biri olan Dilara Başaran, yıldızını yükseltmeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada rakiplerini ezip geçen ve Mavi takım kaptanı olan Dilara Başaran, ağızların açık kalmasına neden oldu. Mavi takım kaptanı olan Dilara, karşısına ise geçtiğimiz günlerde kavga ettiği Burcu’yu aldı. Tüm bu gelişmelerin yanında dantelli iç çamaşırıyla yapmış olduğu paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İşte Dilara Başaran’dan gelen o pozlar…

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21 Ara 2021 - 14:02 Ankara- Yaşam

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