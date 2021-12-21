Masterchef Dilara İncecik Belini Kanıtladı, Dantelli Kıyafetiyle… Sevgilisi Sergen “Açılma” Dedikçe Minileri Giydi! Alev Alev Yaktı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada son yediye kalan iki kadından biri olan Dilara Başaran, yıldızını yükseltmeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen yarışmada rakiplerini ezip geçen ve Mavi takım kaptanı olan Dilara Başaran, ağızların açık kalmasına neden oldu. Mavi takım kaptanı olan Dilara, karşısına ise geçtiğimiz günlerde kavga ettiği Burcu’yu aldı. Tüm bu gelişmelerin yanında dantelli iç çamaşırıyla yapmış olduğu paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İşte Dilara Başaran’dan gelen o pozlar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!