Güvenliğin sağlanmasında önemli meslek gruplarından biri olan polislik, devlet memurluğu görevleri arasında yer alıyor. Bu nedenle memurların alacağı zamdan etkilenen polisler, 2022 yılında alacakları maaşı da merak etmeye başlıyor. Polisliğin rütbeli görevlerinden biri olan başkomiserlik ise, ücret açısından cezbedici maaşlar ödenen meslek grupları arasında yer alıyor. Öte yandan başkomiser olmak isteyen polislerin meslekte belli bir süreyi geçirmesi gerekiyor! Peki, başkomiser Maaşı 2022 Ne Kadar? Başkomiser ne kadar maaş alıyor? Kaç senede başkomiser olunur? İşte, detaylar…