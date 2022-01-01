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01 Oca 2022 - 14:34

Mehmet Ali Erbil’in Kızından Kabus Gibi Haber! Sağlık Durumu Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! O Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den kabus gibi haber geldi. Sağlık durumu milyonları korkuttu ve adeta hüngür hüngür ağlattı. O paylaşımı her şeyi ele verirken; görenler ise adeta delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…