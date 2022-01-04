Masterchef Serhat'tan Sergen'e Şok Hareket! Sergen’den İlk Açıklama Geldi! Aynı Sofrada Ekmek Bölüşmüşlerdi, Perde Arkası Skandal…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’in geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Serhat ve bu sezonun ilk şef ceketini giyen isim Sergen iddialara göre birbirlerine girmişler! Sergen’den gelen ilk açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! Aynı sofrada ekmek bölüm; aynı tezgahta yemek yapmışlardı ama perde arkasındaki skandal aralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk şef ceketini giymek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Burcu Önal’ın elenmesinin ardından sonra beşe kalan isimlerde belli olmuştu. Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı ve Sergen Özen’in son beşte mücadele vermesi seyircileri ekranlara kilitlenmişti. Yarışmanın sadece 1 hafta öncesinde ise 2020 sezonu ve 2021 sezonu birleşerek yemek yapmışlardı. Serhat ve Sergen ise birbirilerine düşmüşlerdi. Yemek sonrasında ise ikilinin birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.