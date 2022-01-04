Masterchef Serhat'tan Sergen'e Şok Hareket! Sergen’den İlk Açıklama Geldi! Aynı Sofrada Ekmek Bölüşmüşlerdi, Perde Arkası Skandal…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk şef ceketini giymek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Burcu Önal’ın elenmesinin ardından sonra beşe kalan isimlerde belli olmuştu. Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı ve Sergen Özen’in son beşte mücadele vermesi seyircileri ekranlara kilitlenmişti. Yarışmanın sadece 1 hafta öncesinde ise 2020 sezonu ve 2021 sezonu birleşerek yemek yapmışlardı. Serhat ve Sergen ise birbirilerine düşmüşlerdi. Yemek sonrasında ise ikilinin birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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