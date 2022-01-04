- 04 Oca 2022 - 20:19

Masterchef Serhat'tan Sergen'e Şok Hareket! Sergen’den İlk Açıklama Geldi! Aynı Sofrada Ekmek Bölüşmüşlerdi, Perde Arkası Skandal…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Masterchef’in geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Serhat ve bu sezonun ilk şef ceketini giyen isim Sergen iddialara göre birbirlerine girmişler! Sergen’den gelen ilk açıklama ağızların açık kalmasına neden oldu! Aynı sofrada ekmek bölüm; aynı tezgahta yemek yapmışlardı ama perde arkasındaki skandal aralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk şef ceketini giymek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Burcu Önal’ın elenmesinin ardından sonra beşe kalan isimlerde belli olmuştu. Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı ve Sergen Özen’in son beşte mücadele vermesi seyircileri ekranlara kilitlenmişti. Yarışmanın sadece 1 hafta öncesinde ise 2020 sezonu ve 2021 sezonu birleşerek yemek yapmışlardı. Serhat ve Sergen ise birbirilerine düşmüşlerdi. Yemek sonrasında ise ikilinin birbirine girdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Oca 2022 - 20:19 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Kahini Büyük Bombayı Patlattı! 11 Gün Önceden Şampiyonu Açıkladı! Acun Ilıcalı Yakasından Tuttuğu Gibi… “Yok Artık” mask
Masterchef Kahini Büyük Bombayı Patlattı! 11 Gün Önceden Şampiyonu Açıkladı! Acun Ilıcalı Yakasından Tuttuğu Gibi… “Yok Artık”
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Nefesleri Kesti! “O Senin Yengen, Yengen!” Gömlek Elbisesiyle Tüm Vücudunu Sergiledi! Alev Alev Yakıyor… mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Nefesleri Kesti! “O Senin Yengen, Yengen!” Gömlek Elbisesiyle Tüm Vücudunu Sergiledi! Alev Alev Yakıyor…
Masterchef’in İlk Finalisti Saç Baş Yoldurdu! Burcu Evinde, O Stüdyoda! Ceketi Geri Çıkarılabilir… Danilo Şef Köşeye Sıkıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’in İlk Finalisti Saç Baş Yoldurdu! Burcu Evinde, O Stüdyoda! Ceketi Geri Çıkarılabilir… Danilo Şef Köşeye Sıkıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Pelin’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Danilo Şefle Aşkını İtiraf Etmişti, Bacaklarını Sergiledi! mask
Masterchef Pelin’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Danilo Şefle Aşkını İtiraf Etmişti, Bacaklarını Sergiledi!
MasterChef 2021 Full İzle! 4 Ocak 2022 MasterChef 149. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 4 Ocak 2022 MasterChef 149. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef’te Elenen İsim Belli Oldu! Gözlerde Yaş Kaldı, Hayal Kırıklığı Yaşandı! Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Stüdyo Şok oldu... mask
Masterchef’te Elenen İsim Belli Oldu! Gözlerde Yaş Kaldı, Hayal Kırıklığı Yaşandı! Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Stüdyo Şok oldu...
Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm Merak Uyandırdı? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm Merak Uyandırdı? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Masterchef Yarışmasının İlk Finalisti İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Küçük Dilini Yutacak! Hasan Mı, Dilara Mı? Öyle Bir İsim Geliyor Ki… mask
Masterchef Yarışmasının İlk Finalisti İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Küçük Dilini Yutacak! Hasan Mı, Dilara Mı? Öyle Bir İsim Geliyor Ki…
Masterchef Burcu’dan Skandal İtiraf! Yarışmadan Sonra Tüm Dengesi Değişti, Neredeyse Hastanelik Oluyordu! Meğer Yarışama İçerisinde… mask
Masterchef Burcu’dan Skandal İtiraf! Yarışmadan Sonra Tüm Dengesi Değişti, Neredeyse Hastanelik Oluyordu! Meğer Yarışama İçerisinde…
Masterchef Burcu’ya Hayatının Teklifi Geldi! Mehmet Şef Ellerinden Tuttu, Öyle Bir Teklif Sundu Ki, Görenler Yıkılacak! Dilara Başaran’a Büyük Şok! mask
Masterchef Burcu’ya Hayatının Teklifi Geldi! Mehmet Şef Ellerinden Tuttu, Öyle Bir Teklif Sundu Ki, Görenler Yıkılacak! Dilara Başaran’a Büyük Şok!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bir Değil Tam İki Kişi Birden Gidiyor! Dizi Paramparça Kaldı, İzleyici Vedaları Durduramadı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bir Değil Tam İki Kişi Birden Gidiyor! Dizi Paramparça Kaldı, İzleyici Vedaları Durduramadı!
Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!”
Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği TRT1 Tarafından Açıklandı! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği TRT1 Tarafından Açıklandı! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
Somer Şef Büyük Değişime İmzasını Attı! Ameliyat Kararı Verildi, Görenler Şok Oldu! 2022 Masterchef’te Bambaşka Bir Somer Şef Olacak! mask
Somer Şef Büyük Değişime İmzasını Attı! Ameliyat Kararı Verildi, Görenler Şok Oldu! 2022 Masterchef’te Bambaşka Bir Somer Şef Olacak!
Survivor Ayşe ve Poyraz Nikah Kutlamalarına Başladı! Evlenecekleri Ortaya Çıkmıştı, “Damat Poyraz” Aileye Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe ve Poyraz Nikah Kutlamalarına Başladı! Evlenecekleri Ortaya Çıkmıştı, “Damat Poyraz” Aileye Girdi! Neler Oluyor?
Masterchef Dilara ve Sergen Aşkı Patladı! Artık Sadece Bakışarak Anlaşıyorlar! Şeflere Çaktırmamak İçin Halde Hale Girdiler Ama… mask
Masterchef Dilara ve Sergen Aşkı Patladı! Artık Sadece Bakışarak Anlaşıyorlar! Şeflere Çaktırmamak İçin Halde Hale Girdiler Ama…
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Ve Kardeşi Huriye Deniz’in Benzerliği Şok Etti! Gördüğünüzde Küçük Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz. mask
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Ve Kardeşi Huriye Deniz’in Benzerliği Şok Etti! Gördüğünüzde Küçük Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz.
Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz Ve Kardeşi Huriye Deniz’in Benzerliği Şok Etti! Gördüğünüzde Küçük Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz. mask
Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz Ve Kardeşi Huriye Deniz’in Benzerliği Şok Etti! Gördüğünüzde Küçük Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz.
Nursel Köse Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ulrich Mertin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Nursel Köse Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ulrich Mertin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Babasını Kalpten Götürecek! “Hiç Giyinmeseydin!” Kıyafeti Nefesleri Kesti, Görenler Delirdi! “Yandık Allah” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Babasını Kalpten Götürecek! “Hiç Giyinmeseydin!” Kıyafeti Nefesleri Kesti, Görenler Delirdi! “Yandık Allah”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Serhat'tan Sergen'e Şok Hareket! Sergen’den İlk Açıklama Geldi! Aynı Sofrada Ekmek Bölüşmüşlerdi, Perde Arkası Skandal… mask
Masterchef Serhat'tan Sergen'e Şok Hareket! Sergen’den İlk Açıklama Geldi! Aynı Sofrada Ekmek Bölüşmüşlerdi, Perde Arkası Skandal…
Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Metin’in Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Minileri Giyince Ortalık Aşk-ı Memnu’ya Döndü! “O Senin Yengen Yengen!”
Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği TRT1 Tarafından Açıklandı! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği TRT1 Tarafından Açıklandı! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
Somer Şef Büyük Değişime İmzasını Attı! Ameliyat Kararı Verildi, Görenler Şok Oldu! 2022 Masterchef’te Bambaşka Bir Somer Şef Olacak! mask
Somer Şef Büyük Değişime İmzasını Attı! Ameliyat Kararı Verildi, Görenler Şok Oldu! 2022 Masterchef’te Bambaşka Bir Somer Şef Olacak!
Survivor Ayşe ve Poyraz Nikah Kutlamalarına Başladı! Evlenecekleri Ortaya Çıkmıştı, “Damat Poyraz” Aileye Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe ve Poyraz Nikah Kutlamalarına Başladı! Evlenecekleri Ortaya Çıkmıştı, “Damat Poyraz” Aileye Girdi! Neler Oluyor?
Nasıl Futbolcu Olunur? Futbolcu Olmak İçin Ne Yapmalıyım? mask
Nasıl Futbolcu Olunur? Futbolcu Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status