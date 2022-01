Hangi Burç Çok Çok Cimridir? İşte Hesap Öderken Masadan Kaçan O Burçlar…

Her insan doğuştan bazı genel ve temel özelliklere sahip olur. Bu temel ve genel özellikler, insanın ömrü boyunca üzerinde bir kimlik gibi durur ve ilerleyen dönemlerde bu özellikler kendisini gösterecek her fırsatta açığa çıkar. Burçlarla birlikte kişilere gelen bu özellikler, dönemsel olarak çevre şartlarının da etkisi ile daha az ya da daha yoğun şekilde kendisini gösterebilir. Burçlar dendiği zaman her ne kadar genellikle iyi özellikler ön plana çıkıyor olsa da burçlarla birlikte bazı kötü özellikler de gelir. Her burcun kendisi ile özdeşleşmiş bazı özellikler bulunur. Bunlardan biri de cimriliktir ve bir burç bu konuda fazlasıyla ön plandadır… İşte tüm detaylar…



Detaylar diğer sayfada!