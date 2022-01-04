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04 Oca 2022 - 23:48

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeni Adıyla Dönüyor! Görüşmeler Yapıldı, Ekip Toplandı! O Kanalda Yayınlanacak! Yeni EDHO'da Oktay Kaynarca Var Mı?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden geliyor! Kısa bir süre önce dizinin tamamen yayından kalktığı ortaya çıkmıştı ama şimdi umutlar yeniden filizlendi. Görüşmeler yeniden yapılırken; ekip ise toplandı! O kanalda yayınlanacağı ortaya çıkarken; seyircilerin ise yürekleri yerinden çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…