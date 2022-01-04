Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeni Adıyla Dönüyor! Görüşmeler Yapıldı, Ekip Toplandı! O Kanalda Yayınlanacak! Yeni EDHO'da Oktay Kaynarca Var Mı?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden geliyor! Kısa bir süre önce dizinin tamamen yayından kalktığı ortaya çıkmıştı ama şimdi umutlar yeniden filizlendi. Görüşmeler yeniden yapılırken; ekip ise toplandı! O kanalda yayınlanacağı ortaya çıkarken; seyircilerin ise yürekleri yerinden çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etmişti. ATV ve Yapım arasında çıkan sorunlar dizinin finaline neden olmuştu. Dizinin 200. Bölümü merakla beklenirken; ekranlarda ise Baba Parası isimli bir dizi yayınlanmıştı. Peki, şimdi dizi nerede yayınlanmaya başlayacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.