Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Oca 2022 - 20:26

Masterchef Dilara Elenme Sebebi Ortaya Çıktı!” Acun Medya Perde Arkasını Gizledi Ama Basına Sızdırıldı! O Hatası Başına Bela Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te dün akşam elenen isim Dilara Başaran olmuştu ama iddialara göre Masterchef Dilara elenmedi, kovuldu! Acun Medya’nın perde arkasını gizleyemediği gündeme bomba gibi düşerken; o hatası ise aşına büyük bela oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…