- 08 Oca 2022 - 18:12 G: 08 Oca 2022 - 18:19

Masterchef Dilara’dan Skandal Gönderme! Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı Topa Tuttu! Yarışma Sonrasında Öyle Bir Şey Dedi Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bu hafta elenen Dilara Başaran’dan skandal gönderme geldi. Yapmış olduğu paylaşımla birlikte Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı topa tuttuğu düşünülen Dilara Başaran, yarışma sonrasında açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında final haftasına kadar kalan ama şef ceketini giyemeyen Dilara Başaran, gözyaşları içerisinde yarışmaya veda etmişti. Sonuna kadar savaşan Dilara Başaran’ın şef ceketi ise emeklerinden dolayı jest olarak Somer Şef tarafından verilmişti. Tüm bunların yanı sıra Dilara Başaran şok bir paylaşımda bulundu!

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08 Oca 2022 - 18:12 Ankara- Yaşam

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