Masterchef Dilara’dan Skandal Gönderme! Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı Topa Tuttu! Yarışma Sonrasında Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında final haftasına kadar kalan ama şef ceketini giyemeyen Dilara Başaran, gözyaşları içerisinde yarışmaya veda etmişti. Sonuna kadar savaşan Dilara Başaran’ın şef ceketi ise emeklerinden dolayı jest olarak Somer Şef tarafından verilmişti. Tüm bunların yanı sıra Dilara Başaran şok bir paylaşımda bulundu!

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