Masterchef Dilara’dan Skandal Gönderme! Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı Topa Tuttu! Yarışma Sonrasında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bu hafta elenen Dilara Başaran’dan skandal gönderme geldi. Yapmış olduğu paylaşımla birlikte Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı topa tuttuğu düşünülen Dilara Başaran, yarışma sonrasında açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında final haftasına kadar kalan ama şef ceketini giyemeyen Dilara Başaran, gözyaşları içerisinde yarışmaya veda etmişti. Sonuna kadar savaşan Dilara Başaran’ın şef ceketi ise emeklerinden dolayı jest olarak Somer Şef tarafından verilmişti. Tüm bunların yanı sıra Dilara Başaran şok bir paylaşımda bulundu!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.