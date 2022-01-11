İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu!
69 yaşındaki ünlü türkücü, oyuncu ve sunucu İbrahim Tatlıses, yıllardır olduğu gibi son dönemlerde de Türkiye’nin adını en sık andığı ünlü isimler arasında yer alıyor. Özellikle de İbo Show programı ile TV ekranlarında yer almaya başladıktan sonra Türkiye’nin en ünlü isimlerinden biri haline gelen İbrahim Tatlıses ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
69 yaşındaki ünlü türkücü, oyuncu ve sunucu İbrahim Tatlıses, yıllardır olduğu gibi son dönemlerde de Türkiye’nin adını en sık andığı ünlü isimler arasında yer alıyor. Özellikle de İbo Show programı ile TV ekranlarında yer almaya başladıktan sonra Türkiye’nin en ünlü isimlerinden biri haline gelen İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı kazadan sonra 2020 yılında Star TV ekranlarında İbo Show programı ile ekranlara dönerek sevenlerini mutlu etmişti. 2021 yılında da sık sık farklı gelişmelerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de hayatının şokunu yaşayarak magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Yaşananlar sonrası ortaya çıkan tehdit mesajları ise herkesi şok etmeyi başardı… İşte tüm detaylar…
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11 Oca 2022 - 23:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.