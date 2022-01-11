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11 Oca 2022 - 10:30

Masterchef Sergen’in Elinden Mehmet Şef Tuttu! Parklarda Bile Yatmıştı, Acun Medya Kıyamadı! Karar Çıktı, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen, dün akşam hayallerine veda eden isim olmuştu. İddialara göre ise Mehmet Şef, yarışmaya veda eden ismin elinden tuttu. Parklarda bile yattığını dile getiren Sergen Özen’e Acun Medya kıyamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…