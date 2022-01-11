Masterchef Sergen’in Elinden Mehmet Şef Tuttu! Parklarda Bile Yatmıştı, Acun Medya Kıyamadı! Karar Çıktı, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Sergen Özen, dün akşam hayallerine veda eden isim olmuştu. İddialara göre ise Mehmet Şef, yarışmaya veda eden ismin elinden tuttu. Parklarda bile yattığını dile getiren Sergen Özen’e Acun Medya kıyamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Hasan ve Sergen kıyasıya bir mücadele vermiş ve elenen isim Sergen olmuştu. Sergen Özen’in vedası ise yürekleri darmaduman etmişti. Mehmet Şef ise Sergen Özen’e “Sende kendimi görüyorum” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.