Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Oca 2022 - 21:45

Volkan Demirel Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Zeynep Sever İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Kalecilik kariyeri boyunca yeşil sahaların sevilen isimlerinden biri olan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıları elde etmeye başladı. Şimdilerde iddialı bir transfere imzasını atan Volkan Demirel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...