- 12 Oca 2022 - 16:52 G: 12 Oca 2022 - 17:05

Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’den skandal bir Sergen Özen itirafı geldi! Stüdyoyu inim inim inleten başarılı şef adayının sözlerinin ise sevgilisi Doktor Hülya’yı kıskançlıktan çatlatacağı yönünde iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Bu kadarı da pes” yorumlarını yaptı!

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı büyük bir mücadele vermişti. Eren Kaşıkçı ise ilk finalist olmuştu. Yemeklerine başlamadan önce yarışmacılara sorular soran şefler, Hasan Biltekin’in Sergen itirafıyla şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2022 - 16:52 Ankara- Yaşam

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