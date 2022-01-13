TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri haline gelmiş bulunan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, yeni bölümlerini bir süredir yayınlamıyor. Sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bitip bitmediği sorusu ile gündemlerdeki yerini alıyor. Bunun yanı sıra Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yani bölümü olacak olan 16. bölümünün de ne zaman yayınlanacağı dizinin seyircisi tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bitti mi, final mi yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…