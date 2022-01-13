- 13 Oca 2022 - 08:19 G: 13 Oca 2022 - 08:22

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?

TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri haline gelmiş bulunan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, yeni bölümlerini bir süredir yayınlamıyor. Sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..

TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri haline gelmiş bulunan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, yeni bölümlerini bir süredir yayınlamıyor. Sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bitip bitmediği sorusu ile gündemlerdeki yerini alıyor. Bunun yanı sıra Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yani bölümü olacak olan 16. bölümünün de ne zaman yayınlanacağı dizinin seyircisi tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bitti mi, final mi yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

13 Oca 2022 - 08:19 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Camdaki Kız 26. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? mask
Camdaki Kız Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Camdaki Kız 26. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 89. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 89. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
MasterChef 2021 Full İzle! 13 Ocak 2022 MasterChef 157. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 13 Ocak 2022 MasterChef 157. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Müge Anlı 13 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 13 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!
ATV’den Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi… mask
ATV’den Kuruluş Osman Kararı! Son Nokta Konuldu, Yayın Akışı Değişti! Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! Meğer Dizi…
Yasak Elma'da Yeni Senaryo Şok Etti! Biran Damla Yılmaz’la Berk Oktay Evleniyor! Öyle Bir İfşa Ortaya Çıktı Ki, Görenler Şaştı Kaldı... mask
Yasak Elma'da Yeni Senaryo Şok Etti! Biran Damla Yılmaz’la Berk Oktay Evleniyor! Öyle Bir İfşa Ortaya Çıktı Ki, Görenler Şaştı Kaldı...
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem! mask
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!
Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık” mask
Üç Kuruş Dizisine Kartal Şoku! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”
Yargı Dizisinde Büyük Aşk Alevlendi! Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in Avukatı oluyor ... Senarist Tüm Senaryoyu Baştan Yazdı… mask
Yargı Dizisinde Büyük Aşk Alevlendi! Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in Avukatı oluyor ... Senarist Tüm Senaryoyu Baştan Yazdı…
Sadakatsiz Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Sadakatsiz 46. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? İşte Sadakatsiz Yeni Yayın Tarihi... mask
Sadakatsiz Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Sadakatsiz 46. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? İşte Sadakatsiz Yeni Yayın Tarihi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Camdaki Kız 26. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? mask
Camdaki Kız Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Camdaki Kız 26. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
13 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Hangi Burç Yalan Söyleyemez? İşte Yalan Söyleyince Kızaran ve Titreyen Burçlar… mask
Hangi Burç Yalan Söyleyemez? İşte Yalan Söyleyince Kızaran ve Titreyen Burçlar…
Güncel Yeni Rakı Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu! İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı Fiyat Listesi mask
Güncel Yeni Rakı Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu! İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100lük Yeni Rakı Fiyat Listesi
Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara… mask
Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status