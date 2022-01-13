Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri haline gelmiş bulunan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, yeni bölümlerini bir süredir yayınlamıyor. Sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..
TRT1 ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri haline gelmiş bulunan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, yeni bölümlerini bir süredir yayınlamıyor. Sadık seyirci kitlesini bir hayli endişelendiren Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bitip bitmediği sorusu ile gündemlerdeki yerini alıyor. Bunun yanı sıra Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yani bölümü olacak olan 16. bölümünün de ne zaman yayınlanacağı dizinin seyircisi tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi bitti mi, final mi yaptı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
13 Oca 2022 - 08:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.