Tuğçe Tayfur'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Ferdi Tayfur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Geçtiğimiz senelerde adının karıştığı aşk dedikodularıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Tuğçe Tayfur, şimdilerde söylediği şarkılarla ilgi görmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacak olan Tuğçe Tayfur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz senelerde adının karıştığı aşk dedikodularıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Tuğçe Tayfur, şimdilerde söylediği şarkılarla ilgi görmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacak olan Tuğçe Tayfur, şimdiden programın seyircisinin de yakın markaja aldığı isimlerden biri oldu! Peki, Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli? Tuğçe Tayfur annesi kim? İşte, detaylar…
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04 Eyl 2022 - 22:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.